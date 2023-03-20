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Россияне свезли грузовиками раненых в школу в Запорожской области – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 18:57
Россияне свезли грузовиками раненых в школу в Запорожской области – Генштаб
Фото: reuters

Российские оккупанты грузовиками свезли раненых в школу в селе Высокое Запорожской области, где обустроили госпиталь, в другой населенный пункт доставили около полусотни пострадавших оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские захватчики обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии соприкосновения. Так, в населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений оккупантов. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии РФ. 

Кроме того, в населенном пункте Высокое Запорожской области, оккупанты обустроили госпиталь в здании местной школы. Туда в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал 4 медицинских грузовика на базе автомобиля КАМАЗ".

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

В течение суток противник нанес 13 авиационных и 4 ракетных удара, а также совершил 7 обстрелов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Середина-Буда, Сопич, Стариково, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка и Поповка Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка Черниговской области, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка и Красное на Харьковщине. 

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На Купянском и Лиманском направлениях в очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Купянск, Крохмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Песчаное, Белогоровка и Диброва на Луганщине, а также Спирное, Торское и Новоселовка Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского. 

На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками были отражены атаки противника в районах Богдановки и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы ряда населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка - Донецкой, а также Дудчаны, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка, Благовещенское, Днепровское, Белозерка и Береговое Херсонской области.

Темы: ГенштабЗапорожская областьоккупациявойна
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