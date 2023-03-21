Силы обороны за сутки отбили более 120 атак врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 120 вражеских атак на 5 направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В течение суток противник нанес 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Один из них - по городу Славянск. Потерь среди жителей нет.

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Другой ракетный удар пришелся на Краматорск, по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены 7 многоэтажек и 3 частных авто. Среди гражданского населения потерь нет. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские защитники отбили более 120 атак оккупантов на указанных направлениях.

В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населенных пунктов. Среди них - Середина-Буда, Сопич, Стариково, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка, Красное, Новомлинск, Стрелечья и Чугуевка Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, осуществив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крохмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы на Луганщине, а также Спирного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время, наши воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью Йорк, Орехово-Васильевка, Приволье и Часов Яр Донецкой области. В общем, от огня оккупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Орловка и Тоненькое Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Интенсивно обстреливает, в частности, Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Чаривне Запорожской области; Времовку, Новополье и Первомайское - Донецкой, а также Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Береговое, Красный Маяк и Янтарное Херсонской области. Общее количество обстрелянных населенных пунктов составляет 41.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника.