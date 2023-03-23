ISW: Россия замедляет темпы наступления на Бахмут, зато активизировалась в районе Авдеевки

Темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются, зато российские войска, вероятно, пытаются начать наступление на других направлениях, в частности в районе Авдеевки, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Эксперты института отметили, что 21 и 22 марта российские войска осуществили дополнительные незначительные продвижения на юге Бахмута, а украинские силы провели контратаки на юго-западных и северо-западных окраинах города.

Отмечается, что украинский Генеральный штаб сообщил 22 марта, что наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается. Ранее украинские официальные лица сообщали о меньшем количестве боевых столкновений в самом городе за последние дни.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что российские и украинские силы продолжают отдавать приоритет операциям вокруг Бахмута, а также, что российские силы могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, на многих разных направлениях.

При этом министерство обороны Великобритании заявило, что российские силы, вероятно, теряют темпы наступления в районе Бахмута, поскольку Министерство обороны РФ передислоцирует подразделения на другие направления.

"Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что российские силы делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось", – говорится в отчете ISW.

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В институте отметили, что российские военнослужащие 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии ранее заявляли, что их перебрасывают в район Угледара для проведения штурмовых действий, однако 21 марта один из российских военных блогеров сообщил, что подразделения 136-й мотострелковой бригады действуют на авдеевском направлении.

"Эта очевидная смена дислокации, если она не является результатом российского искажения фактов, вероятно, указывает на то, что российские войска выбрали в качестве приоритета активизацию операций вокруг Авдеевки, а не возобновление наступления на Угледар", – считают аналитики института.

В ISW подчеркнули, что 19 марта спикер Сил обороны Украины Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска начали усиливать обстрелы в районе Авдеевки.

"Похоже, что российские войска стягивают больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы продвижения, хотя 22 марта не было подтверждено никаких российских наступательных действий в этом районе", – заявили в институте.

ISW продолжает считать, что продвижение российских войск может заставить украинские войска отступить из Бахмута и/или Авдеевки, однако пока такая перспектива не выглядит вероятной.

"Российские войска могут начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, но эти операции, скорее всего, не принесут ощутимых результатов, поскольку общее российское весеннее наступление продолжает приближаться к кульминации", – подытожили эксперты института.