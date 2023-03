Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Исландии в четверг проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1922-1923 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на mbl.is.

Резолюцию поддержали единодушно все присутствовавшие на заседании 48 депутатов, и это были депутаты от всех партий, представленных в парламенте.

Одобрив сегодня предложение в парламенте, Исландия присоединяется к группе стран, отозвавшихся на призыв Украины и объявивших Голодомор геноцидом украинцев. Другие страны, сделавшие то же самое, включают Соединенные Штаты, Германию, Ирландию и Канаду.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за принятую резолюцию.

"Благодарен Исландии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за память миллионов украинцев, убитых московским режимом. Это четкий сигнал, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности", - написал он в Twitter.

Grateful to Iceland for recognizing the Holodomor of 1932-1933 as genocide of the Ukrainian people, for honoring the memory of millions of Ukrainians killed by the Moscow regime. It is a clear signal that such crimes do not go unpunished and do not have a statute of limitations. https://t.co/NU3k9zCpsc