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Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українців

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 15:03
Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українців
Фото: Getty Images

Парламент Ісландії у четвер проголосував за резолюцію про визнання Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на mbl.is.

Резолюцію підтримали одностайно всі 48 депутатів, які були присутні на засіданні, і це були депутати від усіх партій, представлених в парламенті.

Схваливши сьогодні пропозицію в парламенті, Ісландія приєднується до групи країн, які відгукнулися на заклик України та оголосили Голодомор геноцидом українців. Інші країни, які зробили те саме, включають Сполучені Штати, Німеччину, Ірландію та Канаду.

Президент Володимир Зеленський подякував Ісландії за ухвалену резолюцію.

"Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 10 березня Палата представників Бельгії, нижня палата бельгійського парламенту, визнала Голодомор геноцидом українського народу.

15 грудня Європейський парламент визнав Голодомор геноцидом

Теми: голодоморІсландія
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