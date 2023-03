Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українців

Парламент Ісландії у четвер проголосував за резолюцію про визнання Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на mbl.is.

Резолюцію підтримали одностайно всі 48 депутатів, які були присутні на засіданні, і це були депутати від усіх партій, представлених в парламенті.

Схваливши сьогодні пропозицію в парламенті, Ісландія приєднується до групи країн, які відгукнулися на заклик України та оголосили Голодомор геноцидом українців. Інші країни, які зробили те саме, включають Сполучені Штати, Німеччину, Ірландію та Канаду.

Президент Володимир Зеленський подякував Ісландії за ухвалену резолюцію.

"Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам’яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності", - написав він у Twitter.

Grateful to Iceland for recognizing the Holodomor of 1932-1933 as genocide of the Ukrainian people, for honoring the memory of millions of Ukrainians killed by the Moscow regime. It is a clear signal that such crimes do not go unpunished and do not have a statute of limitations. https://t.co/NU3k9zCpsc