Франция может вытеснить Россию со строительства АЭС в Венгрии - СМИ

Венгрия начала переговоры с Францией об увеличении ее участия в проекте расширения венгерской атомной электростанции "Пакш", который сейчас практически полностью реализуется российской государственной компанией "Росатом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Проект "Пакш II" - расширение атомной электростанции "Пакш" стоимостью 12 миллиардов евро - осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.

Французский государственный производитель ядерных реакторов Framatome сейчас является субподрядчиком "Росатома" в Венгрии, которому поручено поставить системы управления для станции вместе с немецкой компанией Siemens.

По данным собеседников Financial Times, в последние недели Будапешт начал пересмотр участия России в проекте "Пакш II". Среди прочего, этот вопрос поднимался во время ужина лидеров Франции и Венгрии - Эмманюэля Макрона и Виктора Орбана - на прошлой неделе.

Венгрия пока не готова полностью отказаться от "Пакш ІІ" и заменить российскую конструкцию реактора на другую, поскольку процесс утверждения нового проекта АЭС может длиться годами.

Но, утверждают собеседники FT, чем дольше длится война в Украине и режим санкций против РФ, тем больше становится вероятность того, что российское участие в проекте, возможно, придется полностью прекратить. При этом непонятно, идет ли речь о полной замене "Росатома" другой компанией-партнером или о строительстве совершенно новой АЭС.

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"Пакш" - единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов. Согласно принятой энергетической стратегии, Будапешт хочет увеличить генерацию атомной энергии в будущем.

Как известно, Венгрия выступает против любых санкций против России в сфере атомной энергетики.