Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны отбили более 85 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 08:06
Силы обороны отбили более 85 вражеских атак – сводка
Украинские военнослужащие. Фото из Facebook Генштаба

В течение 25 марта Силы обороны Украины отбили более 85 атак российских оккупантов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

Противник в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отбили более 85 атак захватчиков".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасильевка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое на Харьковщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременнох, Белогоровки и Выемки. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Предтечино. Противник обстрелял населенные пункты Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Константиновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка и Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг осуществляет обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье и Херсон, Казацкое, Львовское, Ивановка, Камышаны и Кизомыс Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БпЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Генштаб
Россияне наступают на 4 направлениях, отражено более 50 атак – сводка Генштаба
Более полусотни единиц российской техники уничтожены за сутки
Защитники уничтожили вертолет Ми-24 и артиллерийское подразделение врага – сводка
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...