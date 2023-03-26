Силы обороны отбили более 85 вражеских атак – сводка

В течение 25 марта Силы обороны Украины отбили более 85 атак российских оккупантов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

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Противник в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отбили более 85 атак захватчиков".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. За прошедшие сутки враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Нововасильевка, Украинское и Бачевск Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Нескучное, Волчанск, Вильча и Красное Первое на Харьковщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, Кременнох, Белогоровки и Выемки. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Песчаное, Двуречная, Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах Богдановки и Предтечино. Противник обстрелял населенные пункты Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Константиновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Северное, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка и Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг осуществляет обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье и Херсон, Казацкое, Львовское, Ивановка, Камышаны и Кизомыс Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также наши защитники сбили вражеские БпЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.