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Силы обороны на 4 направлениях отразили более 50 атак – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 18:12
Силы обороны на 4 направлениях отразили более 50 атак – сводка Генштаба
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В воскресенье украинские защитники отразили более 50 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где наступает противник.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них, благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 50 вражеских атак".

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Детали: В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь РФ продолжает использовать тактику террора.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Нововасильевка, Бачевск, Атинское, Волфино, Миропольское, Покровка, Поповка Сумской области, а также Тимофеевка, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Глубокое, Гатище, Колодязное, Двуречная, Западное и Каменка Харьковской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам Купянска Харьковской области; Макеевки, Невского, Дибровы, Белогоровки Луганской области, а также Колодязов, Лимана и Выемки в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Васюковка, Бондарное, Железнянское, Миньковка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Успеха не имел. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял районы Новомихайловки, Угледара и Большой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка Запорожской области и Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львовское, Антоновка, Благовещенское и Днепровское Херсонской области.

Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Это вынуждает их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений.

Так, в населенном пункте Нововасильевка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу как госпиталь. По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков. Гражданскому населению запрещен доступ в лечебное учреждение.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

Темы: Генштабвойна
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