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ЕС: Ядерное оружие РФ в Беларуси является угрозой европейской безопасности

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 18:27
ЕС: Ядерное оружие РФ в Беларуси является угрозой европейской безопасности
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.

Об этом Боррель заявил, реагируя на объявленное президентом РФ Путиным намерение перебросить в Беларусь ядерное вооружение, сообщает "Европейская правда".

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - заявил Боррель в своем Twitter-аккаунте в воскресенье.

Он подчеркнул, что Беларусь все еще может остановить это, и "это ее выбор".

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Боррель подчеркнул, что в любом случае ЕС готов ответить на эскалацию дальнейшими санкциями.

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.

В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие. 

Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.

Темы: ЕСБеларусьядерное оружиеРосcия
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