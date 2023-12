ЕС: Ядерное оружие РФ в Беларуси является угрозой европейской безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.

Об этом Боррель заявил, реагируя на объявленное президентом РФ Путиным намерение перебросить в Беларусь ядерное вооружение, сообщает "Европейская правда".

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions.

Реклама: