ЕС: Ядерное оружие РФ в Беларуси является угрозой европейской безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.

Об этом Боррель заявил, реагируя на объявленное президентом РФ Путиным намерение перебросить в Беларусь ядерное вооружение, сообщает "Европейская правда".

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - заявил Боррель в своем Twitter-аккаунте в воскресенье.

Он подчеркнул, что Беларусь все еще может остановить это, и "это ее выбор".

Боррель подчеркнул, что в любом случае ЕС готов ответить на эскалацию дальнейшими санкциями.

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25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.

В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.

Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.