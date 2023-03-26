Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС: Ядерное оружие РФ в Беларуси является угрозой европейской безопасности

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 18:27
ЕС: Ядерное оружие РФ в Беларуси является угрозой европейской безопасности
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.

Об этом Боррель заявил, реагируя на объявленное президентом РФ Путиным намерение перебросить в Беларусь ядерное вооружение, сообщает "Европейская правда".

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - заявил Боррель в своем Twitter-аккаунте в воскресенье.

Он подчеркнул, что Беларусь все еще может остановить это, и "это ее выбор".

Боррель подчеркнул, что в любом случае ЕС готов ответить на эскалацию дальнейшими санкциями.

ВИДЕО ДНЯ

25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.

В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие. 

Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и ожидает эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции.

Темы: ЕСБеларусьядерное оружиеРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
ЕС
Польша будет настаивать на закупке боеприпасов за пределами ЕС: Снаряды Украине нужны здесь и сейчас
ЕС требует немедленной медпомощи для незаконно осужденной в Крыму Данилович
Британия и ЕС официально одобрили новое соглашение о торговле в Северной Ирландии
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...