ЄС: Ядерна зброя РФ в Білорусі є загрозою європейській безпеці

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.

Про це Боррель заявив, реагуючи на оголошений президентом РФ Путіним намір перекинути в Білорусь ядерне озброєння, повідомляє "Європейська правда".

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions. Реклама: March 26, 2023

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - заявив Боррель у своєму Twitter-акаунті в неділю.

Він підкреслив, що Білорусь все ще може зупинити це, і "це її вибір".

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Боррель наголосив, що в будь-якому разі ЄС готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

25 березня президент Росії Владімір Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.

У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати з позачергове засідання Ради Безпеки ООН та очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції.