Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС: Ядерна зброя РФ в Білорусі є загрозою європейській безпеці

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 18:27
ЄС: Ядерна зброя РФ в Білорусі є загрозою європейській безпеці
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.

Про це Боррель заявив, реагуючи на оголошений президентом РФ Путіним намір перекинути в Білорусь ядерне озброєння, повідомляє "Європейська правда".

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - заявив Боррель у своєму Twitter-акаунті в неділю.

Він підкреслив, що Білорусь все ще може зупинити це, і "це її вибір".

ВІДЕО ДНЯ

Боррель наголосив, що в будь-якому разі ЄС готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

25 березня президент Росії Владімір Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.

У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю. 

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати з позачергове засідання Ради Безпеки ООН та очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції.

Теми: ЄСБілорусьядерна зброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ЄС
ЄС розгляне пропозиції, щоб прискорити постачання артснарядів Україні – Боррель
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: