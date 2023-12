ЄС: Ядерна зброя РФ в Білорусі є загрозою європейській безпеці

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.

Про це Боррель заявив, реагуючи на оголошений президентом РФ Путіним намір перекинути в Білорусь ядерне озброєння, повідомляє "Європейська правда".

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions.

