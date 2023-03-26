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ЄС: Ядерна зброя РФ в Білорусі є загрозою європейській безпеці

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 18:27
ЄС: Ядерна зброя РФ в Білорусі є загрозою європейській безпеці
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.

Про це Боррель заявив, реагуючи на оголошений президентом РФ Путіним намір перекинути в Білорусь ядерне озброєння, повідомляє "Європейська правда".

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - заявив Боррель у своєму Twitter-акаунті в неділю.

Він підкреслив, що Білорусь все ще може зупинити це, і "це її вибір".

Боррель наголосив, що в будь-якому разі ЄС готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

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25 березня президент Росії Владімір Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.

У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю. 

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати з позачергове засідання Ради Безпеки ООН та очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції.

Теми: ЄСБілорусьядерна зброяРосія
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