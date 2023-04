В Минобороны Британии показали, как украинские танкисты осваивали Challenger 2

Министерство обороны Великобритании обнародовало мини-фильм о том, как украинские танкисты учились работать с танками Challenger 2, которые передают Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В фильме продолжительностью почти полчаса показывают, как танкисты в сопровождении переводчиков учатся передвигаться по разным типам покрытия - асфальтированных дорогах, грунтах, осложненном рельефе и тому подобное.

Также они знакомятся со снарядами к орудиям танка, отрабатывают процессы на специальных симуляторах.

📹 We went behind the scenes to show you how the British Army spent several weeks training Ukrainian tank crews to operate and fight with the mighty Challenger 2.







