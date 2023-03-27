У Міноборони Британії показали, як українські танкісти освоювали Challenger 2
Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило мініфільм про те, як українські танкісти вчилися працювати з танками Challenger 2, що їх передають Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У фільмі тривалістю майже пів години показують, як танкісти у супроводі перекладачів вчаться пересуватися по різних типах покриття - асфальтованих дорогах, грунтах, ускладненому рельєфу тощо.
Також вони знайомляться зі снарядами до озброєння танка, відпрацьовують процеси на спеціальних симуляторах.
📹 We went behind the scenes to show you how the British Army spent several weeks training Ukrainian tank crews to operate and fight with the mighty Challenger 2.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 27, 2023
👉 Watch the full video on YouTube here: https://t.co/GPwP2JTWZD
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mrYiVM0RnI
Обличчя більшості українських військових розмиті з міркувань безпеки.
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Як раніше повідомлялося, група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.