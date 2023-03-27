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У Міноборони Британії показали, як українські танкісти освоювали Challenger 2

"Європейська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 15:19
У Міноборони Британії показали, як українські танкісти освоювали Challenger 2
скриншот

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило мініфільм про те, як українські танкісти вчилися працювати з танками Challenger 2, що їх передають Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У фільмі тривалістю майже пів години показують, як танкісти у супроводі перекладачів вчаться пересуватися по різних типах покриття - асфальтованих дорогах, грунтах, ускладненому рельєфу тощо.

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Також вони знайомляться зі снарядами до озброєння танка, відпрацьовують процеси на спеціальних симуляторах.  

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Обличчя більшості українських військових розмиті з міркувань безпеки.

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Як раніше повідомлялося, група українських військових повернулася до України після завершення навчання у Британії на танках Challenger 2.

Теми: танкиВелика Британія
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