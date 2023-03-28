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Журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 02:58
Журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича
Нестор Шуфрич. фото ОПЗЖ

Издание BIHUS Info выясняло, каким состоянием, записанным на подставных лиц, владеет близкий соратник Виктора Медведчука, народный депутат Нестор Шуфрич.

Источник: расследование BIHUS Info

Дословно: "Близкий соратник Медведчука Нестор Шуфрич до сих пор на свободе, несмотря на свои пророссийские взгляды, инцидент с фотографированием блокпоста, непризнание России агрессором и другие вещи, которые должны настораживать, но почему-то никак не влияют на политика.

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Кроме того, что Шуфрич до сих пор с мандатом, он еще и с тысячами квадратных метров и гектаров земли по всей стране, включая Крым".

Детали: В расследовании говорится о том, что семейные активы Шуфрича можно разделить на две группы.

Первая - персональные, то есть там, где владельцами являются или сам Шуфрич, или его жена или отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня.

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Вторая - корпоративные. Там, где владельцами являются компании, записанные в основном на тех же людей.

В частности, семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе. Это более 2 тысяч квадратных метров недвижимости, более гектара земли - собственность на четверть миллиона гривен только в Козине.

Одно из имений на почти гектаре - с выходом к воде - оформлено по договору дарения. Ориентировочная стоимость "подарка" составляет 120-130 млн грн.

Второй особняк площадью 358 м кв. и 15 соток земли записаны на жену Шуфрича Екатерину Майкову и ее фирму.

Третье имение - в собственности сына нардепа Александра и находится рядом с отцовским. Площадь этого имения 300 м кв., а его стоимость составляет около 30 млн грн.

Четвертое имение принадлежит компании, созданной отцом Шуфрича. Эта компания впоследствии оказалась в собственности кипрской структуры и женщины Татьяны Скакун с пропиской в селе Харпачка Винницкой области.

В начале марта вместо Шуфрича-старшего в компанию зашел венгр Дьорч Штофа.

Кроме того, в центре Киева у Шуфрича и его сына есть 6 квартир площадью 430 кв. м, стоимость которых может достигать 130 млн грн.

Также семья нардепа имеет землю, квартиры, дома в Ужгороде.

В конце января 2014 года отец Шуфрича стал владельцем апартаментов в Одессе на 500 кв. м и двух паркомест. В июле 2021 года сын нардепа купил в городе сразу три паркоместа и два нежилых помещения площадью 630 кв. м.

В целом нежилые помещения Шуфричей могут стоить более 100 млн грн.

В сюжете говорится и о том, что в селе Процив Киевской области отцу Шуфрича принадлежит комплекс "Конюшня Бутенко". Еще часть земли и недвижимости записана на помощника нардепа Черепаню

В общем Черепаня является совладельцем ряда агрокомпаний, которые арендуют и обрабатывают тысячи земельных участков в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

Также с Шуфричем связаны охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедной зоны на Киевщине.

Кроме того, одним из самых известных активов, в котором фигурирует Шуфрич, является "Киевский речной порт".

Среди акционеров "Киевского речного порта" - венгерская компания "St George Residence", которая принадлежит семье уже упоминавшегося Штофы.

Еще Шуфрич имеет имение во временно оккупированном Крыму, оно расположено возле имения Медведчука.

Темы: ШуфричОПЗЖ
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