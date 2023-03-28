Журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

Издание BIHUS Info выясняло, каким состоянием, записанным на подставных лиц, владеет близкий соратник Виктора Медведчука, народный депутат Нестор Шуфрич.

Источник: расследование BIHUS Info

Дословно: "Близкий соратник Медведчука Нестор Шуфрич до сих пор на свободе, несмотря на свои пророссийские взгляды, инцидент с фотографированием блокпоста, непризнание России агрессором и другие вещи, которые должны настораживать, но почему-то никак не влияют на политика.

Кроме того, что Шуфрич до сих пор с мандатом, он еще и с тысячами квадратных метров и гектаров земли по всей стране, включая Крым".

Детали: В расследовании говорится о том, что семейные активы Шуфрича можно разделить на две группы.

Первая - персональные, то есть там, где владельцами являются или сам Шуфрич, или его жена или отец, сын или многолетний парламентский помощник Вячеслав Черепаня.

Вторая - корпоративные. Там, где владельцами являются компании, записанные в основном на тех же людей.

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В частности, семья Шуфрича владеет четырьмя имениями в Конча-Заспе. Это более 2 тысяч квадратных метров недвижимости, более гектара земли - собственность на четверть миллиона гривен только в Козине.

Одно из имений на почти гектаре - с выходом к воде - оформлено по договору дарения. Ориентировочная стоимость "подарка" составляет 120-130 млн грн.

Второй особняк площадью 358 м кв. и 15 соток земли записаны на жену Шуфрича Екатерину Майкову и ее фирму.

Третье имение - в собственности сына нардепа Александра и находится рядом с отцовским. Площадь этого имения 300 м кв., а его стоимость составляет около 30 млн грн.

Четвертое имение принадлежит компании, созданной отцом Шуфрича. Эта компания впоследствии оказалась в собственности кипрской структуры и женщины Татьяны Скакун с пропиской в селе Харпачка Винницкой области.

В начале марта вместо Шуфрича-старшего в компанию зашел венгр Дьорч Штофа.

Кроме того, в центре Киева у Шуфрича и его сына есть 6 квартир площадью 430 кв. м, стоимость которых может достигать 130 млн грн.

Также семья нардепа имеет землю, квартиры, дома в Ужгороде.

В конце января 2014 года отец Шуфрича стал владельцем апартаментов в Одессе на 500 кв. м и двух паркомест. В июле 2021 года сын нардепа купил в городе сразу три паркоместа и два нежилых помещения площадью 630 кв. м.

В целом нежилые помещения Шуфричей могут стоить более 100 млн грн.

В сюжете говорится и о том, что в селе Процив Киевской области отцу Шуфрича принадлежит комплекс "Конюшня Бутенко". Еще часть земли и недвижимости записана на помощника нардепа Черепаню

В общем Черепаня является совладельцем ряда агрокомпаний, которые арендуют и обрабатывают тысячи земельных участков в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

Также с Шуфричем связаны охотничьи угодья в Закарпатской, Сумской областях и посреди заповедной зоны на Киевщине.

Кроме того, одним из самых известных активов, в котором фигурирует Шуфрич, является "Киевский речной порт".

Среди акционеров "Киевского речного порта" - венгерская компания "St George Residence", которая принадлежит семье уже упоминавшегося Штофы.

Еще Шуфрич имеет имение во временно оккупированном Крыму, оно расположено возле имения Медведчука.