Силы обороны за сутки отбили около 60 атак врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили 57 вражеских атак и нанесли удары по 11 районам сосредоточения оккупантов.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на указанных направлениях".

"Противник продолжает цинично использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, местная больница Беловодска Луганской области обустроена под военный госпиталь на 200 койкомест. Сейчас в медицинском учреждении лечат оккупантов, которые имеют легкие ранения. В то же время, все гражданские люди "выписаны".

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Детали: За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Во вторник в результате ракетного удара по инфраструктуре города Богодухов Харьковской области пострадали гражданские люди, повреждены частные дома.

За прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Кучеровка, Белополье, Волфино Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Огирцево, Комиссарово, Устиновка, Ольховатка и Строевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекамьянское и Берестовое. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности, Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Ольшана, Кисловка и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка на Луганщине, а также Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Однако Силы обороны держат город, отражают многочисленные атаки противника. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Предтечино и Озаряновка Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Хромовое, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Шумы и Майорск.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Степное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов. В частности, под огонь оккупантов попали Новокалиново, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время наши защитники сбили вражеские БпЛА "Орлан-10" и ZALA.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс, а также склад боеприпасов.