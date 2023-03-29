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Германия приобретет 10 гаубиц PzH2000 на замену тем, что отправили в Украину

"Европейская правда"Среда, 29 марта 2023, 18:59

Бюджетний комітет німецького Бундестагу в середу схвалив закупівлю десяти самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які замінять техніку, передану Україні для протистояння повномасштабній російській агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило міністерство оборони Німеччини

Німецькі парламентарі схвалили виділення 184 мільйонів євро на придбання гаубиць PzH 2000. Кошти виділять у межах Ініціативи з модернізації – інструменту політики безпеки федерального уряду, спрямованого на військову підтримку країн-партнерів.

"Оскільки Збройні сили Німеччини передали Україні PzH 2000 зі своїх запасів, нові гаубиці фінансуються в межах Ініціативи з модернізації", – пояснюють у німецькому Міноборони.

Нова техніка має надійти у війська у 2025 та 2026 роках.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Берлін планує придбати опціони на ще 18 цих САУ.

Самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 є стандартною артилерійською системою Бундесверу середньої дальності. Залежно від боєприпасів, що використовуються, вона може стріляти на дальність понад 40 кілометрів зі 155-міліметрового ствола.

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Усього Україна отримала від Німеччини 14 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Темы: Германияоружие
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