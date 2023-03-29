В Испании подтвердили, что первые Leopard 2 придут в Украину после Пасхи

Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Конгресса депутатов Испании (нижней палаты парламента) в среду подтвердила, что первые шесть боевых танков Leopard 2A4 будут отправлены в Украину после Пасхи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Publico.

По словам Роблес, шесть Leopard 2, которые должны в ближайшее время поступить в Украину, сейчас "проходят испытания, чтобы обеспечить их надлежащую работу". Так же позже будут отремонтированы и пристреляны еще четыре танка.

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Руководительница испанского Минобороны подчеркнула, что "это позволит нам продолжать помогать украинскому народу, который жестоко убивают, чтобы он мог защитить себя от более чем несправедливого нападения".

Она одновременно отвергла призывы левой партии Podemos о необходимости прекратить военную помощь Украине для скорейшего завершения войны.

"Как бы кое-кто не настаивал на распространении определенного месседжа, надо очень четко сказать: этими поставками мы не только не приводим к эскалации конфликта, но и предоставляем стране и украинскому народу средства для дальнейшей защиты от этой нелегитимной и незаконной агрессии", - заявила Роблес.

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Как известно, первая группа украинских военных, которая училась управлять испанскими танками, в середине завершила обучение на военной базе на севере Испании.

Изначально Испания планировала отправить Украине шесть танков Leopard. Впоследствии премьер-министр Испании Педро Санчес совершил необъявленный визит в Киев в годовщину вторжения России и объявил, что Испания увеличит свои обязательства до 10 боевых машин.