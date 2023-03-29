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Британский путешественник Гриллc будет продвигать восстановление Украины как амбассадор United24

Елена РощинаСреда, 29 марта 2023, 23:59
Британский путешественник Гриллc будет продвигать восстановление Украины как амбассадор United24
Владимир Зеленский и Беар Гриллс, фото ОП

Известный британский путешественник Беар Гриллc присоединился к фандрейзинговой платформе United24 и будет продвигать направление "Восстановление Украины".

Источник: Офис президента Украины и Twitter Bear Grylls

Детали: Беар Гриллз стал первым британским амбассадором платформы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В декабре 2022 года путешественник вместе со съемочной группой посетил Украину. Результатом этого визита стал фильм "Зона боевых действий: Беар Гриллc встречается с президентом Зеленским".

Эта лента 28 марта вышла в прокат в Великобритании и США. 

На следующий день стало известно, что путешественник присоединяется к United24. 

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Прямая речь Зеленского: "Через год противостояния российскому вторжению поддержка таких людей, как Беар Гриллc, очень важна. Вместе с другими амбассадорами United24 он поможет распространять правду о войне и объединять мир вокруг поддержки Украины".

Прямая речь Гриллcа: "Я очень горжусь тем, что поддерживаю United24 и народ Украины. Вы продемонстрировали такое мужество и решимость перед лицом трудностей и стали международным символом стойкости и неповиновения. Мне не терпится начать помогать United24 и создавать лучшее будущее для всех".

Справка: Эдвард Майкл "Беар" Гриллс в 23 года стал самым молодым британцем, который покорил Эверест. Он также известен как телеведущий, писатель, бывший спецназовец и автор нескольких мировых рекордов. 

Путешественник поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны. Его образовательная компания BecomingX в партнерстве с Amazon и Accenture разрабатывает учебную платформу BecomingX Ukraine для украинцев.

Темы: Зеленскийпомощь УкраинеВеликобритания
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