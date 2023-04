Британский путешественник Гриллc будет продвигать восстановление Украины как амбассадор United24

Известный британский путешественник Беар Гриллc присоединился к фандрейзинговой платформе United24 и будет продвигать направление "Восстановление Украины".

Источник: Офис президента Украины и Twitter Bear Grylls

Детали: Беар Гриллз стал первым британским амбассадором платформы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

В декабре 2022 года путешественник вместе со съемочной группой посетил Украину. Результатом этого визита стал фильм "Зона боевых действий: Беар Гриллc встречается с президентом Зеленским".

Эта лента 28 марта вышла в прокат в Великобритании и США.

На следующий день стало известно, что путешественник присоединяется к United24.

Прямая речь Зеленского: "Через год противостояния российскому вторжению поддержка таких людей, как Беар Гриллc, очень важна. Вместе с другими амбассадорами United24 он поможет распространять правду о войне и объединять мир вокруг поддержки Украины".

Прямая речь Гриллcа: "Я очень горжусь тем, что поддерживаю United24 и народ Украины. Вы продемонстрировали такое мужество и решимость перед лицом трудностей и стали международным символом стойкости и неповиновения. Мне не терпится начать помогать United24 и создавать лучшее будущее для всех".

Bear has become an Ambassador of UNITED24.



Bear’s educational company @BecomingXteam along with @Amazon and @Accenture is developing the BecomingX Ukraine educational platform for Ukrainians.



Alongside other ambassadors he hopes to unite the world around helping Ukraine. pic.twitter.com/xnMWfKOnxN