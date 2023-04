Британський мандрівник Гріллз просуватиме відбудову України як амбасадор United24

Відомий британський мандрівник Беар Гріллз приєднався до фандрейзингової платформи United24 і просуватиме напрям "Відбудова України".

Джерело: Офіс президента України і Twitter Bear Grylls

Деталі: Беар Гріллз став першим британським амбасадором платформи, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

У грудні 2022 року мандрівник разом зі знімальною групою відвідав Україну. Результатом цього візиту став фільм "Зона бойових дій: Беар Гріллз зустрічається з президентом Зеленським".

Ця стрічка 28 березня вийшла у прокат у Великій Британії та США.

Наступного дня стало відомо, що мандрівник долучається до United24.

Пряма мова Зеленського: "Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Беар Гріллз, дуже важлива. Разом з іншими амбасадорами United24 він допоможе поширювати правду про війну та об’єднувати світ довкола підтримки України".

Пряма мова Гріллза: "Я дуже пишаюся тим, що підтримую United24 і народ України. Ви продемонстрували таку мужність і рішучість перед лицем труднощів і стали міжнародним символом стійкості та непокори. Мені не терпиться почати допомагати United24 та створювати краще майбутнє для всіх".

Bear has become an Ambassador of UNITED24.



Bear’s educational company @BecomingXteam along with @Amazon and @Accenture is developing the BecomingX Ukraine educational platform for Ukrainians.



Alongside other ambassadors he hopes to unite the world around helping Ukraine. pic.twitter.com/xnMWfKOnxN