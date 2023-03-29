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Британський мандрівник Гріллз просуватиме відбудову України як амбасадор United24

Олена РощінаСереда, 29 березня 2023, 23:59
Британський мандрівник Гріллз просуватиме відбудову України як амбасадор United24
Володимир Зеленський і Беар Гріллз, фото ОП

Відомий британський мандрівник Беар Гріллз приєднався до фандрейзингової платформи United24 і просуватиме напрям "Відбудова України".

Джерело: Офіс президента України і Twitter Bear Grylls

Деталі: Беар Гріллз став першим британським амбасадором платформи, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

У грудні 2022 року мандрівник разом зі знімальною групою відвідав Україну. Результатом цього візиту став фільм "Зона бойових дій: Беар Гріллз зустрічається з президентом Зеленським".

Ця стрічка 28 березня вийшла у прокат у Великій Британії та США.

Наступного дня стало відомо, що мандрівник долучається до United24. 

Пряма мова Зеленського: "Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Беар Гріллз, дуже важлива. Разом з іншими амбасадорами United24 він допоможе поширювати правду про війну та об’єднувати світ довкола підтримки України".

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Пряма мова Гріллза: "Я дуже пишаюся тим, що підтримую United24 і народ України. Ви продемонстрували таку мужність і рішучість перед лицем труднощів і стали міжнародним символом стійкості та непокори. Мені не терпиться почати допомагати United24 та створювати краще майбутнє для всіх".

Довідка: Едвард Майкл "Беар" Гріллз у 23 роки став наймолодшим британцем, котрий підкорив Еверест. Він також відомий як телеведучий, письменник, колишній спецпризначенець та автор декількох світових рекордів. 

Мандрівник підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX у партнерстві з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

Теми: Зеленськийдопомога УкраїніВелика Британія
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