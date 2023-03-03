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На Запорожье оккупанты оставили бюджетников без зарплат – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 03:28
Российский оккупант в Украине. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

Оккупационная так называемая "администрация" Запорожской области уже два месяца не выплачивает заработную плату бюджетникам.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационная "администрация" Запорожской области имеет двухмесячную задолженность по заработной плате перед бюджетниками. Деньги не получают учителя, медики, железнодорожники, почтальоны и т. д.".

Детали: В ЦНС отметили, что такое поведение оккупационной "власти" выглядит особенно цинично на фоне блокирования украинских выплат и охоты за гривной.

"Экономическая блокада региона выгодна Кремлю, чтобы потом под предлогом "эвакуации" вывезти в РФ местных жителей и завезти россиян", – считают в Сопротивлении.

Напомним: Захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта РФ.

Темы: Запорожская областьоккупацияденьги
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