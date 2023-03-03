Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Запорожье оккупанты оставили бюджетников без зарплат – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 02:28
На Запорожье оккупанты оставили бюджетников без зарплат – ЦНС
Российский оккупант в Украине. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

Оккупационная так называемая "администрация" Запорожской области уже два месяца не выплачивает заработную плату бюджетникам.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационная "администрация" Запорожской области имеет двухмесячную задолженность по заработной плате перед бюджетниками. Деньги не получают учителя, медики, железнодорожники, почтальоны и т. д.".

Реклама:

Детали: В ЦНС отметили, что такое поведение оккупационной "власти" выглядит особенно цинично на фоне блокирования украинских выплат и охоты за гривной.

"Экономическая блокада региона выгодна Кремлю, чтобы потом под предлогом "эвакуации" вывезти в РФ местных жителей и завезти россиян", – считают в Сопротивлении.

Напомним: Захватчики требуют от работников бюджетных сфер, проживающих на оккупированных территориях, получать паспорта РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьоккупацияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Запорожская область
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
ВСУ имеют успех и закрепляются в направлении Новопрокоповки – Генштаб
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: