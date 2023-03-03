Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

Владельца карманной ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поймали на лжи о якобы "окружении" его боевиками города Бахмут в Донецкой области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Террорист Евгений Пригожин записал видео, где он якобы утверждает об окружении Бахмута, но само видео записано даже не на окраине города, поскольку туда его не пускает его охрана.

Судя по кадрам, которые есть на видео, главный вагнеровец находится в селе Парасковиевка, о захвате которого враг объявил 20 февраля".

Детали: ЦНС подчеркивает, что видео является провокацией и частью дезинформационной кампании оккупантов, призванной спровоцировать панические настроения среди населения.

Фото Sprotyv.mod.gov.ua

Сопротивление напоминает, что Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу. Например, в январе он выдал фото из пещеры во Владимировке за соляные шахты Соледара, где тогда шли бои.