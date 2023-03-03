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Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

Ирина БалачукПятница, 3 марта 2023, 12:25
Пригожина поймали на лжи об окружении Бахмута
Евгений Пригожин. ФОТО SPROTYV.MOD.GOV.UA

Владельца карманной ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поймали на лжи о якобы "окружении" его боевиками города Бахмут в Донецкой области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Террорист Евгений Пригожин записал видео, где он якобы утверждает об окружении Бахмута, но само видео записано даже не на окраине города, поскольку туда его не пускает его охрана.

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Судя по кадрам, которые есть на видео, главный вагнеровец находится в селе Парасковиевка, о захвате которого враг объявил 20 февраля".

Детали: ЦНС подчеркивает, что видео является провокацией и частью дезинформационной кампании оккупантов, призванной спровоцировать панические настроения среди населения. 

 
Фото Sprotyv.mod.gov.ua

Сопротивление напоминает, что Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу. Например, в январе он выдал фото из пещеры во Владимировке за соляные шахты Соледара, где тогда шли бои.    

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Темы: ПригожинБахмутпропаганда
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