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В ВСУ уверяют, что россияне еще не захватили Соледар

"Украинская правда"Среда, 11 января 2023, 09:02
В ВСУ уверяют, что россияне еще не захватили Соледар
Соледар во время атак, фото AFP via Getty Images

Заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности, заявляют в Вооруженных силах Украины.

Источник: представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Россияне говорят, что Соледар под их контролем, – это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите".

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Детали: Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль их бойцами.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эту информацию вражеской информационно-психологической операцией.

"Похоже на то, что местонахождения Пригожина не соответствует действительности, и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зеков", – говорится в сообщении управления.

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Предыстория: 

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 10 января заявила, что ВСУ продолжают держать оборону города Соледар Донецкой области – ведутся тяжелые бои.
  • CNN писало, что в Соледаре ситуация критическая и динамичная: здания ежедневно переходят из рук в руки, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".
  • Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска не захватили весь Соледар, но даже в случае его захвата Бахмут не окажется в окружении.

Темы: Донецкая областьБахмутвойна
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