В ВСУ уверяют, что россияне еще не захватили Соледар
Заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности, заявляют в Вооруженных силах Украины.
Источник: представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии "Суспільному"
Прямая речь: "Россияне говорят, что Соледар под их контролем, – это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите".
Детали: Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль их бойцами.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эту информацию вражеской информационно-психологической операцией.
"Похоже на то, что местонахождения Пригожина не соответствует действительности, и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зеков", – говорится в сообщении управления.
Предыстория:
- Заместитель министра обороны Анна Маляр вечером 10 января заявила, что ВСУ продолжают держать оборону города Соледар Донецкой области – ведутся тяжелые бои.
- CNN писало, что в Соледаре ситуация критическая и динамичная: здания ежедневно переходят из рук в руки, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".
- Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска не захватили весь Соледар, но даже в случае его захвата Бахмут не окажется в окружении.