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Россияне не смогли захватить Запорожье, поэтому решили, что центром области у них будет другой город

Алена МазуренкоПятница, 3 марта 2023, 18:51
Россияне не смогли захватить Запорожье, поэтому решили, что центром области у них будет другой город
ЗАПОРОЖЬЕ, ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Российские захватчики и коллаборационисты, которые не смогли захватить Запорожскую область, но заявили об оккупации, решили, что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь.

Источник: пропагандистский ресурс "РИА Новости"

Детали: Оккупанты решили, что областным центром Запорожской области у них будет Мелитополь.

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В частности, такое решение "подписал" гауляйтер области Евгений Балицкий.

Кроме того, коллаборационисты решили, что городами областного значения также станут Бердянск и Энергодар, а районов в области будет 13.

В 2020 году в Запорожской области вместо 20 районов было создано 5: Запорожский, Бердянский, Васильевский, Мелитопольский и Пологовский с соответствующими административными центрами.

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Отметим, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом значительная часть территорий Запорожской и Донецкой области были в то время и остаются сейчас подконтрольными Украине.

Так, Запорожье - областной центр области всегда контролировался украинской властью.

 
карта области, которую публикуюют оккупанты

Также осенью 2022 года украинские защитники вытеснили врага из части Херсонской области и города Херсон.

Напомним: 

  • 30 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

Узнать больше: Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожья от "оппоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко

Темы: Запорожьеоккупациявойна
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