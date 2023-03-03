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У Павелко отреагировали на форму партнера сборной Joma для "Зенита"

Алена МазуренкоПятница, 3 марта 2023, 23:25
фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола направила запрос в центральный офис технического спонсора национальной сборной Украины, чтобы там объяснили, каким образом форму от Joma презентовал российский "Зенит".

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, который является техническим спонсором национальной сборной Украины.

В связи с этим "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснения по этой ситуации.

В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и вообще к разработке дизайна формы ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), и как так случилось, что на представленной форме российской команды красуется логотип Joma?".

Детали: В УАФ добавили, что надеются получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.

Кроме того сообщается, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года.

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И тогда бренд заявил, что "Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины".

Справка: Компания является техническим партнером сборной Украины по футболу. В 2017 году УАФ подписала контракт с испанской компанией по поставкам формы. Joma до сих пор является производителем формы для сборной Украины.

Напомним: 

  • Испанского производителя Joma, который является партнером сборной Украины по футболу, обвинили в сотрудничестве с российским клубом "Зенит", в украинском отделе компании призвали дождаться официальной информации.
  • 3 марта российский "Зенит" опубликовал фото нового комплект формы - от испанского производителя Joma, который производит форму в том числе для украинских футболистов. На спортивной форме можно разглядеть символику Joma.
  • На появление формы отреагировал львовский клуб "Карпаты", который прекратил сотрудничество с Joma и заключил новое соглашение с Nike.
  • В Joma ответили, что удивлены новостью о партнерстве с "Зенитом", обратились в центральный офис по выяснению всех деталей и призвали подождать официальной информации.

Темы: футболУкраинавойнаРосcия
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