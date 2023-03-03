У Павелко отреагировали на форму партнера сборной Joma для "Зенита"
Украинская ассоциация футбола направила запрос в центральный офис технического спонсора национальной сборной Украины, чтобы там объяснили, каким образом форму от Joma презентовал российский "Зенит".
Источник: Украинская ассоциация футбола
Дословно: "Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, который является техническим спонсором национальной сборной Украины.
В связи с этим "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснения по этой ситуации.
В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и вообще к разработке дизайна формы ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), и как так случилось, что на представленной форме российской команды красуется логотип Joma?".
Детали: В УАФ добавили, что надеются получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.
Кроме того сообщается, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года.
И тогда бренд заявил, что "Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины".
Справка: Компания является техническим партнером сборной Украины по футболу. В 2017 году УАФ подписала контракт с испанской компанией по поставкам формы. Joma до сих пор является производителем формы для сборной Украины.
Напомним:
- Испанского производителя Joma, который является партнером сборной Украины по футболу, обвинили в сотрудничестве с российским клубом "Зенит", в украинском отделе компании призвали дождаться официальной информации.
- 3 марта российский "Зенит" опубликовал фото нового комплект формы - от испанского производителя Joma, который производит форму в том числе для украинских футболистов. На спортивной форме можно разглядеть символику Joma.
- На появление формы отреагировал львовский клуб "Карпаты", который прекратил сотрудничество с Joma и заключил новое соглашение с Nike.
- В Joma ответили, что удивлены новостью о партнерстве с "Зенитом", обратились в центральный офис по выяснению всех деталей и призвали подождать официальной информации.