У Павелко отреагировали на форму партнера сборной Joma для "Зенита"

Украинская ассоциация футбола направила запрос в центральный офис технического спонсора национальной сборной Украины, чтобы там объяснили, каким образом форму от Joma презентовал российский "Зенит".

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, который является техническим спонсором национальной сборной Украины.

В связи с этим "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснения по этой ситуации.

В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и вообще к разработке дизайна формы ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), и как так случилось, что на представленной форме российской команды красуется логотип Joma?".

Детали: В УАФ добавили, что надеются получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.

Кроме того сообщается, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года.

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И тогда бренд заявил, что "Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины".

Справка: Компания является техническим партнером сборной Украины по футболу. В 2017 году УАФ подписала контракт с испанской компанией по поставкам формы. Joma до сих пор является производителем формы для сборной Украины.

Напомним: