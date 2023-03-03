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Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7

Алена МазуренкоПятница, 3 марта 2023, 23:46

В Запорожье спасатели достали из-под завалов жилого дома еще 2 погибших в результате ракетного удара, количество жертв возросло до 7.

Источник: ГСЧС в Запорожской области

Дословно: "По состоянию на 22:00 3 марта в Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому.

Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 - эвакуировать.

Из-под завалов дома спасатели деблокировали 7 погибших".

Детали: Спасатели продолжают работы и демонтируют разрушенные строительные конструкции.

Коммунальные службы убрали уже 333 тонны остатков здания.

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К ликвидации последствий ракетного удара привлечено 110 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС - 76 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним:

  • По состоянию на день 3 марта сообщалось о 5 погибших, 10 человек считали без вести пропавшими.
  • Российские захватчики ночью 2 марта совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.

Темы: Запорожьеракетный ударвойнаРосcия
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