Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7

В Запорожье спасатели достали из-под завалов жилого дома еще 2 погибших в результате ракетного удара, количество жертв возросло до 7.

Источник: ГСЧС в Запорожской области

Дословно: "По состоянию на 22:00 3 марта в Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому.

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Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 - эвакуировать.

Из-под завалов дома спасатели деблокировали 7 погибших".

Детали: Спасатели продолжают работы и демонтируют разрушенные строительные конструкции.

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Коммунальные службы убрали уже 333 тонны остатков здания.

К ликвидации последствий ракетного удара привлечено 110 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС - 76 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним: