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Правительство Северной Македонии официально одобрило передачу Украине боевых вертолетов

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 17:58

Македонское правительство в среду вечером приняло решение передать Украине определенное количество боевых вертолетов, что ранее анонсировала министр обороны Славянка Петровска.

Об этом пишет "Европейская власть" со ссылкой на местное издание Fokus.

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче авиации (вертолетов) между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол", - заявило правительство в Скопье.

Хотя в решении не указан тип вертолетов, глава македонского Минобороны Славянка Петровска ранее говорила о намерении передать Украине вертолеты Ми-24, которые Скопье приобрело у Киева в 2001 году.

Известно, что из 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые есть в стране, на сегодня используют лишь по две машины каждого типа.

Эти четыре ныне эксплуатируемые вертолеты и еще четыре Ми-24В были модернизированы в течение последнего десятилетия в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems. Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Напомним, в августе прошлого года Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, которые купила у Киева во время конфликта в 2001 году. Также Северная Македония передала Украине советские танки Т-72, которые планировала снимать с вооружения в ближайшие годы.

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Темы: оружиеавиа
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