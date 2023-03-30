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Германия отчиталась об очередной переданной Украине помощи, включая Leopard 2 и Marder

"Европейская правда"Четверг, 30 марта 2023, 18:28
Германия отчиталась об очередной переданной Украине помощи, включая Leopard 2 и Marder
Фото иллюстративное

В правительстве Германии сообщили о последней партии переданной Украине военной помощи, включая танки Leopard 2 и БМП Marder.

Как информирует "Европейская правда", об этом свидетельствует обновление списка переданной Украине помощи на сайте правительства.

По сравнению с данными за предыдущую неделю, в списке указана тяжелая бронетехника, передачу которой уже подтверждали официально - 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленные со складов Бундесвера и производителей ОПК.

Кроме того, в списке:

  • две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3 (на базе танка Leopard 2);
  • два танка для разминирования WISENT 1 (на базе танка Leopard 2);
  • еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданных ранее (вместе - уже 52);
  • еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее (совокупно - уже 160 тысяч);
  • 103 тысячи турникетов.

Напомним, министр обороны Алексей Резников показал немецкие БМП Marder, которые уже прибыли в Украину, и проехал на одном из них.

29 марта бюджетный комитет Бундестага одобрил запрос федеральных министерств обороны и внутренних дел Германии о выделении еще 12 миллиардов евро на военную поддержку для Украины.

Темы: ГерманиятанкиУкраина
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