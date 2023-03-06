WSJ: Цель "Вагнера" под Бахмутом – истощить украинские силы, в определенной степени этот план сработал

Целью ЧВК "Вагнер" было не столько взятие Бахмута, сколько истощение украинских военных. В определенной степени этот план сработал, поскольку за восемь месяцев боев за город Украина потеряла часть войск, необходимых для весеннего наступления.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: WSJ пишет, что, несмотря на значительные потери, "Вагнеру" удалось достичь определенных результатов под Бахмутом.

"С их политикой расстрела на месте солдат, которые пытаются отступить или сдаться, и игнорированием потерь, шокирующих для современной войны, одноразовые штрафные батальоны "Вагнера" стали уникальной угрозой для украинских защитников, продвигаясь в то время, когда регулярные российские войска остаются в значительной степени в тупике.

Ни одна армия в демократическом обществе не может продолжать посылать волну за волной солдат на неизбежную смерть, чтобы выиграть еще несколько сотен метров. Даже регулярные Вооруженные силы России, известные своей высокой толерантностью к потерям, уклоняются от отправки войск на явно самоубийственные миссии. Однако именно такой подход позволил "Вагнеру" подойти к черте захвата Бахмута ценой, которую украинские и западные официальные лица оценивают в десятки тысяч российских жертв", – говорится в публикации WSJ.

Издание отмечает, что за восемь месяцев боев за Бахмут Украина также понесла большие потери, потеряв часть войск, необходимых для весеннего наступления с новым вооружением, предоставленным США и другими союзниками.

Командир батальона третьей штурмовой бригады, старший лейтенант Петр Горбатенко рассказал изданию, что в Бахмуте в течение 24 часов до 18 волн "вагнеровцев" могли атаковать один окоп.

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"У бойца "Вагнера" нет возможности отступить. Единственный шанс выжить - это идти вперед. И эта тактика работает. Это война зомбированных. Они забрасывают нас пушечным мясом, стремясь нанести максимальный урон. Очевидно, что мы не можем ответить тем же, потому что у нас не так много личного состава, и мы чувствительны к потерям", – рассказал он.

WSJ пишет, что целью "Вагнера", по словам Евгения Пригожина, было не столько взятие Бахмута, сколько разгромить украинских военных.

"В определенной степени этот план сработал, поскольку в последние месяцы Украина бросила на защиту города несколько своих лучших бригад. Несмотря на соотношение потерь, это, в конце концов, сработало в пользу Москвы, учитывая большую численность населения России и тот факт, что Россия обменивала плохо обученных заключенных на жизнь украинских военных", – отмечает издание.

WSJ считает, что такие потери в районе Бахмута ставят под угрозу способность Киева осуществить стратегическое контрнаступление, как только весной закончится сезон грязи и грунтовые дороги снова станут проходимыми.

"Войну выигрывает не та сторона, которая приобретает территорию, а та, которая уничтожает вооруженные силы противника. Здесь мы тратим слишком много наступательного потенциала, который нам понадобится для прорыва, когда высохнут украинские черноземы", – сказал старший лейтенант Горбатенко.

Что этому предшествовало: Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уверен, что отступление его войск от Бахмута разрушит весь фронт, а потом Россия обвинит наемников в поражении на войне.