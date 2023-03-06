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Ночью Россия запустила по Украине 15 "Шахедов", 13 из них сбили

Ирина БалачукПонедельник, 6 марта 2023, 07:36
Ночью Россия запустила по Украине 15 Шахедов, 13 из них сбили
Работа ПВО. Фото из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Воздушные силы сбили 13 из 15 дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне запустили по Украине ночью 6 марта.

Источник: спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Игната: "Были запущены дроны с северного направления. Это были дроны-камикадзе типа "Шахед-136" иранского производства. Было 15 запущено и 13 из них уничтожено противовоздушной обороной, различными огневыми средствами".

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Детали: Игнат назвал такой результат работы воздушников "довольно неплохим".

Он призвал жителей Украины не игнорировать воздушные тревоги.

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Темы: УкраинабеспилотникиПВО
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