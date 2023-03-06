Ночью Россия запустила по Украине 15 "Шахедов", 13 из них сбили

Воздушные силы сбили 13 из 15 дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне запустили по Украине ночью 6 марта.

Источник: спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Игната: "Были запущены дроны с северного направления. Это были дроны-камикадзе типа "Шахед-136" иранского производства. Было 15 запущено и 13 из них уничтожено противовоздушной обороной, различными огневыми средствами".

Детали: Игнат назвал такой результат работы воздушников "довольно неплохим".

Он призвал жителей Украины не игнорировать воздушные тревоги.

Предыстория:

Вечером 5 марта в почти половине регионов Украины и Киеве объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась почти до 4 утра 6 марта.

Глава Днепропетровщины Сергей Лысак сообщил, что 4 беспилотника были сбиты над Днепропетровской областью.