На заседании Ставки Зеленский задал Залужному и Сырскому вопрос по Бахмуту

Президент Владимир Зеленский в понедельник 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили главе государства о ситуации на основных направлениях фронта.

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Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте.

Оценивая ход оборонительной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении.

Согласно сообщению ОП, они высказались за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Бахмуте.

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Кроме того, на заседании Ставки рассмотрели вопрос поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Напомним: Издание "Bild" со ссылкой на свои источники в политическом руководстве Киева утверждает, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным возник спор относительно действий в городе Бахмут, бои за который идут с лета 2022 года.

Мол, Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута из тактических соображений.