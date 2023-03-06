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Зеленский и Залужный спорят о действиях ВСУ в Бахмуте - СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 6 марта 2023, 13:36
Зеленский и Залужный спорят о действиях ВСУ в Бахмуте - СМИ
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, фото: ОП

Между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным возник спор относительно действий в городе Бахмут, бои за который идут с лета прошлого года.

Источник: издание "Bild" со ссылкой на свои источники в политическом руководстве Киева

Дословно: "Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута по тактическим соображениям".

Детали: В конце февраля, комментируя ситуацию в Бахмуте, Зеленский называл "сумасшедшим" давление оккупантов на бахмутском направлении.

В то же время 3 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситация на Бахмутском направлении очень сложная, но контролируемая.

Что предшествовало:

  • 5 марта Аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут.
  • 6 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.

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Темы: ЗеленскийЗалужныйвойнаБахмут
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