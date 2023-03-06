Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский и Залужный спорят о действиях ВСУ в Бахмуте - СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 6 марта 2023, 12:36
Зеленский и Залужный спорят о действиях ВСУ в Бахмуте - СМИ
Валерий Залужный, Владимир Зеленский, фото: ОП

Между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным возник спор относительно действий в городе Бахмут, бои за который идут с лета прошлого года.

Источник: издание "Bild" со ссылкой на свои источники в политическом руководстве Киева

Дословно: "Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута по тактическим соображениям".

Реклама:

Детали: В конце февраля, комментируя ситуацию в Бахмуте, Зеленский называл "сумасшедшим" давление оккупантов на бахмутском направлении.

В то же время 3 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситация на Бахмутском направлении очень сложная, но контролируемая.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 марта Аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут.
  • 6 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.

Темы: ЗеленскийЗалужныйвойнаБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Кадыров начал вербовать боевиков с оккупированного Донбасса
Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"
На заседании Ставки Зеленский задал Залужному и Сырскому вопрос по Бахмуту
В России вояка с гранатой сбежал из воинской части – СМИ
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: