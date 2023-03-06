Зеленский и Залужный спорят о действиях ВСУ в Бахмуте - СМИ

Между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным возник спор относительно действий в городе Бахмут, бои за который идут с лета прошлого года.

Источник: издание "Bild" со ссылкой на свои источники в политическом руководстве Киева

Дословно: "Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута по тактическим соображениям".

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Детали: В конце февраля, комментируя ситуацию в Бахмуте, Зеленский называл "сумасшедшим" давление оккупантов на бахмутском направлении.

В то же время 3 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситация на Бахмутском направлении очень сложная, но контролируемая.

Что предшествовало:

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