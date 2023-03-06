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Коррупционеры должны бояться Бога, народа и НАБУ: новый глава бюро поблагодарил за назначение

Алена МазуренкоПонедельник, 6 марта 2023, 13:24
Коррупционеры должны бояться Бога, народа и НАБУ: новый глава бюро поблагодарил за назначение
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Новоизбранный глава НАБУ Семен Кривонос поблагодарил за назначение и заверил, что будет открытым для общества. В ЦПК сообщили, что Кривонос имеет связи с бывшим бизнес-партнером нынешнего заместителя главы ОП Алексея Кулебы Тимуром Ткаченко.

Источник: Facebook-страницы Кривоноса и главы ЦПК Виталия Шабунина

Прямая речь Кривоноса: "Я благодарен конкурсной комиссии за прозрачный открытый конкурс, премьер-министру и Кабинету Министров Украины за такое большое доверие и назначение меня на должность директора НАБУ...

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Основным показателем эффективности буду считать, когда каждый коррупционер, перед тем как только подумать о том, чтобы совершить коррупционное преступление будет бояться Бога, народа Украины и НАБУ".

Детали: Кривонос заверил, что останется открытым для общества, журналистов и международных партнеров.

Он добавил, что приложит усилия для сохранения независимости и развития НАБУ.

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Глава ЦПК сообщил, что Кривонос имеет связи с бывшим бизнес-партнером нынешнего заместителя главы ОП Алексея Кулебы по ООО "Аспер Эстейт" (40884190) Тимуром Ткаченко.

В частности, в декларации за 2018 год Ткаченко указывал, что пользуется квартирой жены Кривоноса (Г. Польшинской) в Киеве.

Также в декларациях Кривоноса указано, что с 1 января 2018 года у него в пользовании находится Audi Q5 2012 года выпуска, владелицей которого является жена Тимура Ткаченко - Анна Ткаченко.

В декларации за 2019 год Кривонос уже не указывал владельцев машины.

Ткаченко и Кулеба до недавнего времени руководили департаментом благоустройства КГГА. Когда в 2021 году Кулеба был повышен с должности главы департамента до заместителя председателя КГГА, подразделение возглавил первый зам. и экс-партнер Ткаченко.

По данным Bihus.info, департамент Кулебы был "единственный, который обошел обыски полиции и ГБР во время противостояния Виталия Кличко и Офиса президента за контроль над столицей".

Напомним:

  • 6 марта во время внеочередного заседания правительства Кабинет министров назначил директором НАБУ Семена Кривоноса, который занимал должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.
  • Журналисты обнаружили связи некоторых кандидатов на директора НАБУ с Офисом президента и коррупционными скандалами. При этом одного из претендентов, расследовавшего дело в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова, – исключили из конкурса.

Узнать больше: Председатель Госинспекции градостроительства: Лоббировать интересы людей, которые строят - большая честь

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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