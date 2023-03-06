Кабмин назначил директором НАБУ Кривоноса

Во время внеочередного заседания правительства Кабинет министров назначил директором НАБУ Семена Кривоноса, который занимал должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Источник: внеочередное заседание правительства

Детали: 6 марта Кабмин собрался вне очереди для рассмотрения только одного вопроса – назначение директора НАБУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал назначить Кривоноса – правительство поддержало.

Премьер призвал Кривоноса назначить заместителями 2 его конкурентов, которые вышли в финал конкурса, – Сергея Гупяка и Романа Осипчука.

Шмыгаль назвал конкурс по избранию главы НАБУ "прозрачным" и напомнил, что кандидатов выбирала комиссия, в частности, при участии международных партнеров.

Прямая речь Шмыгаля: "Теперь Украина выполнила все 7 рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении".

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Что было раньше: В расследовании "Схем" Кривоноса - связывали с действующим заместителем председателя ОП Алексеем Кулебой.

Когда Кулеба работал в КГГА, жена Кривоноса - работала вместе с ним.

Кривонос отметил, что знает Кулебу 8 лет, но его ничего не связывает с ним профессионально.

Кривонос - глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины - институции, которая, в частности, выдает лицензии на строительство.

У него есть история, связанная со взяткой, которую расследовала СБУ.

Так, в 2014 году председатель одного из сельсоветов Обуховского района Киевской области, якобы вступив в преступный сговор, в том числе, с руководителем регистрационной службы местного управления юстиции (Кривоносом - ред.), требовал неправомерную выгоду за выделение земельного участка - в размере 120 тысяч долларов.

Сам Кривонос объяснял, что версия следствия не подтвердилась, а в Офисе генпрокурора информировали, что дело было закрыто за отсутствием факта преступления.

В 2016 году Кривонос уже побеждал в конкурсе на директора Одесского территориального управления НАБУ, но отказался занимать эту должность.

В то время журналист Дмитрий Гнап готовил публикацию о невнесении в декларацию Кривоноса квартиры - стоимостью, несоизмеримой с его тогдашним заработком, и о начале расследования относительно возможного взяточничества.

При зарплате госслужащих ему с женой Галиной удалось купить несколько земельных участков и частный дом, а также, он скрыл квартиру в Киеве. Журналисты оценили ее в 3 миллиона гривен.

Кривонос с женой владеют или имеют право бесплатного пользования 17-ю земельными участками. Последний он получил в право на пользование в сентябре 2022 года.

В период с 2017 по 2018 годы он был членом политической партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

Напомним:

Журналисты обнаружили связи некоторых кандидатов на директора НАБУ с Офисом президента и коррупционными скандалами. При этом одного из претендентов, расследовавшего дело в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова, – исключили из конкурса.

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