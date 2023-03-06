Россия за сутки нанесла 130 ударов по позициям Сил обороны под Бахмутом

За прошедшие сутки российские войска около 130 раз ударили по позициям украинских бойцов на Бахмутском направлении.

Источник: спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона

Детали: Ведущая программы попросила Череватого прокомментировать слова командующего Сухопутными войсками Александра Сирского, который на днях сообщил, что бои за Бахмут "достигли наивысшей напряженности".

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Спикер восточной группировки объяснил, что враг сейчас бросил на Бахмут свои лучшие подразделения и максимально концентрирует там артиллерийский огонь.

Прямая речь: "В частности, за эти сутки (нанесено - УП) около 130 ударов различными артиллерийскими системами - ствольными и реактивными системами залпового огня - по нашим позициям на Бахмутском направлении".

Больше деталей: Он уточнил, что обстрелы велись в районе Зализнянского, Дубово-Васильевки и Орехово-Васильевки.

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Что предшествовало: 5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский снова посетил части, которые осуществляют оборону Бахмута, и заявил, что бои за город достигли наивысшего накала.