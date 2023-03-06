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Сырский побывал в Бахмуте: Бои за город достигли максимального накала

Алена МазуренкоПонедельник, 6 марта 2023, 16:04
Сырский побывал в Бахмуте: Бои за город достигли максимального накала
Сырский в Бахмуте 3 марта. Фото: Сухопутные войска

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 5 марта вновь посетил части, осуществляющие оборону Бахмута, и заявил, что бои за город достигли наивысшего накала.

Источник: Military Media Center

Прямая речь: "Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города...

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Наше сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев. Все это время попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов.

Наши защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника".

Детали: По его словам, бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения.

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Что было раньше: До этого Сырский посещал Бахмут 25 февраля и 3 марта.

6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждали оборону Бахмута.

Сырский и командующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в городе.

Напомним: Издание "Bild" со ссылкой на свои источники в политическом руководстве Киева утверждает, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным возник спор относительно действий в городе Бахмут, бои за который идут с лета 2022 года.

Мол, Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута из тактических соображений.

Темы: БахмутВооруженные силывойна
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