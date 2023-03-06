Сырский побывал в Бахмуте: Бои за город достигли максимального накала

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 5 марта вновь посетил части, осуществляющие оборону Бахмута, и заявил, что бои за город достигли наивысшего накала.

Источник: Military Media Center

Прямая речь: "Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить окружения города...

Наше сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев. Все это время попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов.

Наши защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника".

Детали: По его словам, бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения.

Что было раньше: До этого Сырский посещал Бахмут 25 февраля и 3 марта.

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6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где обсуждали оборону Бахмута.

Сырский и командующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских позиций в городе.

Напомним: Издание "Bild" со ссылкой на свои источники в политическом руководстве Киева утверждает, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Валерием Залужным возник спор относительно действий в городе Бахмут, бои за который идут с лета 2022 года.

Мол, Залужный уже несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из Бахмута из тактических соображений.