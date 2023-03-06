Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ
Президент Владимир Зеленский уволил заместителя председателя СБУ Александра Якушева, двух руководителей департаментов спецслужбы, а также руководителей Службы безопасности в двух областях.
Источник: соответствующие указы Зеленского на сайте президента
Детали: В частности, уволены начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носок, начальник департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провоторов.
Вместо Носка уже назначен Олег Храмов.
Также Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Запорожской области Бориса Безрукого, а с должности начальника УСБУ в Сумской области - Эдуарда Федорова.
На место Федорова уже назначен другой человек. Новым главой управления СБУ Сумщины стал Олег Красношапка.
Что предшествовало:
- 7 февраля Верховная Рада дала согласие на назначение на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
- В июле 2022 года Рада проголосовала за увольнение с должности главы СБУ Ивана Баканова.