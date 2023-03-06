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Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

Евгений КизиловПонедельник, 6 марта 2023, 18:37
Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ
владимир зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя председателя СБУ Александра Якушева, двух руководителей департаментов спецслужбы, а также руководителей Службы безопасности в двух областях.

Источник: соответствующие указы Зеленского на сайте президента

Детали: В частности, уволены начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носок, начальник департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провоторов.

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Вместо Носка уже назначен Олег Храмов.

Также Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Запорожской области Бориса Безрукого, а с должности начальника УСБУ в Сумской области - Эдуарда Федорова.

На место Федорова уже назначен другой человек. Новым главой управления СБУ Сумщины стал Олег Красношапка.

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Что предшествовало:

  • 7 февраля Верховная Рада дала согласие на назначение на должность главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.
  • В июле 2022 года Рада проголосовала за увольнение с должности главы СБУ Ивана Баканова.

Темы: СБУувольнениеЗеленский
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