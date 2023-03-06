Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя председателя СБУ Александра Якушева, двух руководителей департаментов спецслужбы, а также руководителей Службы безопасности в двух областях.

Источник: соответствующие указы Зеленского на сайте президента

Детали: В частности, уволены начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носок, начальник департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александр Провоторов.

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Вместо Носка уже назначен Олег Храмов.

Также Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Запорожской области Бориса Безрукого, а с должности начальника УСБУ в Сумской области - Эдуарда Федорова.

На место Федорова уже назначен другой человек. Новым главой управления СБУ Сумщины стал Олег Красношапка.

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