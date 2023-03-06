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Расстрел украинского военного будет расследовать СБУ

Евгений КизиловПонедельник, 6 марта 2023, 20:53
Расстрел украинского военного будет расследовать СБУ
украинский военный перед расстрелом, скриншот

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство касательно видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в Facebook

Прямая речь: "Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК - нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса генерального прокурора".

Детали: Костин отметил, что законы касаются даже войны, в то время как российский режим систематически пренебрегает нормами международного права.

Прямая речь: "Но рано или поздно за преступление будет наказание. Все причастные будут отвечать перед Законом".

Больше деталей: В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился в Twitter к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану с призывом "начать немедленное расследование этого ужасного военного преступления в рамках МУС".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 6 марта украинское общество возмутила видеозапись, на которой очевидно российские военные расстреливают безоружного украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Это событие вызвало большой резонанс. Отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он запостил в соцсетях всего три фразы: "Герою слава! Героям слава! Слава Украине!"

Темы: СБУвойна
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