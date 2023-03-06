Расстрел украинского военного будет расследовать СБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство касательно видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в Facebook

Прямая речь: "Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК - нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса генерального прокурора".

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Детали: Костин отметил, что законы касаются даже войны, в то время как российский режим систематически пренебрегает нормами международного права.

Прямая речь: "Но рано или поздно за преступление будет наказание. Все причастные будут отвечать перед Законом".

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Больше деталей: В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился в Twitter к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану с призывом "начать немедленное расследование этого ужасного военного преступления в рамках МУС".

Что предшествовало: 6 марта украинское общество возмутила видеозапись, на которой очевидно российские военные расстреливают безоружного украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Это событие вызвало большой резонанс. Отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он запостил в соцсетях всего три фразы: "Герою слава! Героям слава! Слава Украине!"