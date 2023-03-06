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Россия потеряла в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина – CNN

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 марта 2023, 20:27
Россия потеряла в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина – CNN
ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ ИЗ FACEBOOK

Российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут Донецкой области в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.

Источник: CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО, который ознакомлен с данными разведки Североатлантического альянса

Детали: По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, который погиб, защищая Бахмут, российские войска потеряли по меньшей мере пять.

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Чиновник отметил, что соотношение пять к одному - обоснованная оценка, основанная на данных разведки. Он добавил, что Украина также несет значительные потери, защищая город.

Что этому предшествовало:

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Темы: БахмутвойнаРосcия
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