Россия потеряла в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина – CNN

Российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут Донецкой области в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.

Источник: CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО, который ознакомлен с данными разведки Североатлантического альянса

Детали: По оценкам разведки НАТО, на каждого украинского солдата, который погиб, защищая Бахмут, российские войска потеряли по меньшей мере пять.

Чиновник отметил, что соотношение пять к одному - обоснованная оценка, основанная на данных разведки. Он добавил, что Украина также несет значительные потери, защищая город.

Что этому предшествовало: