Маляр о Бахмуте: Минобороны РФ вынуждено менять вагнеровцев, потому что большинство уничтожены ВСУ
Военнослужащие армии РФ вынуждены заменять наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении, потому что большинство подразделений ЧВК было уничтожено Вооруженными силами Украины.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона новостей
Детали: Информацию о частичной замене подразделений ЧВК "Вагнер" на регулярные российские войска Маляр прокомментировала следующим образом: "Россияне вынуждены делать эту замену (вагнеровцев на Бахмутском направлении - ред.), потому что большинство подразделений Вагнера было уничтожено нашими Вооруженными силами. Они вынуждены сейчас это делать".
Детали: Она также сообщила, что регулярные российские военные демотивированы, в отличие от вагнеровцев, которые являются наемниками и мотивированы оплатой.
Маляр отметила, что ситуация в Бахмуте "напряженная и сложная". Враг преобладает численно, однако потери оккупантов, по ее словам, значительно выше, чем у украинских защитников.
Что этому предшествовало:
- В Институте изучения войны в конце января заявили, что военнослужащие армии РФ, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ЧВК "Вагнер", чтобы усилить наступление на Бахмут, убеждены аналитики Института изучения войны.