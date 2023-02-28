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Маляр о Бахмуте: Минобороны РФ вынуждено менять вагнеровцев, потому что большинство уничтожены ВСУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 февраля 2023, 19:32
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМИЯ ИНФОРМ

Военнослужащие армии РФ вынуждены заменять наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении, потому что большинство подразделений ЧВК было уничтожено Вооруженными силами Украины.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона новостей

Детали: Информацию о частичной замене подразделений ЧВК "Вагнер" на регулярные российские войска Маляр прокомментировала следующим образом: "Россияне вынуждены делать эту замену (вагнеровцев на Бахмутском направлении - ред.), потому что большинство подразделений Вагнера было уничтожено нашими Вооруженными силами. Они вынуждены сейчас это делать".

Детали: Она также сообщила, что регулярные российские военные демотивированы, в отличие от вагнеровцев, которые являются наемниками и мотивированы оплатой.

Маляр отметила, что ситуация в Бахмуте "напряженная и сложная". Враг преобладает численно, однако потери оккупантов, по ее словам, значительно выше, чем у украинских защитников.

Что этому предшествовало: 

  • В Институте изучения войны в конце января заявили, что военнослужащие армии РФ, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ЧВК "Вагнер", чтобы усилить наступление на Бахмут, убеждены аналитики Института изучения войны.

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Темы: БахмутВагнервойнаРосcия
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