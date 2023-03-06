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"Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на видео с расстрелом военного

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 марта 2023, 22:24
Мы найдем убийц: Зеленский отреагировал на видео с расстрелом военного
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНский. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!". Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!". И мы найдем убийц".

Детали: Зеленский добавил, что оккупанты убивают за одно слово и мечту об Украине.

Что предшествовало:

  • 5 марта в сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, который попал в плен к российским оккупантам. В последние мгновения своей жизни украинский пленный сказал "Слава Украине!", судя по видео.
  • Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео, на котором российские захватчики расстреливают безоружного украинского солдата сразу после его слов "Слава Украине!"
  • Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал "очередным военным преступлением России" расстрел украинского военного.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник.

Темы: Зеленскийвоенные преступленияпрезидент
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