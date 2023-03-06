"Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на видео с расстрелом военного

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с расстрелом оккупантами украинского военного, который сказал "Слава Украине".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!". Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!". И мы найдем убийц".

Детали: Зеленский добавил, что оккупанты убивают за одно слово и мечту об Украине.

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