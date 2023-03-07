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Перед вторжением РФ ветераны "Азова", ультрас и добровольцы Харькова получили оружие из тайников ГУР

Евгений РуденкоВторник, 7 марта 2023, 10:58
Перед вторжением РФ ветераны Азова, ультрас и добровольцы Харькова получили оружие из тайников ГУР
фото: УП

Ветераны "Азова", футбольные хулиганы и добровольцы в Харькове получили оружие от офицеров ГУР МО Украины вечером 23 февраля 2022 года, за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ.

Источник: комментарий командира спецподразделения Kraken с позывным Вито, репортаж УП

Детали: Добровольцам раздали пистолеты, автоматы "Калашникова", несколько крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и ПТУРов.

Всего "движение сопротивления" Харькова, которым занимался ГУР, насчитывало до 500 человек. Но уже 24 февраля количество желающих защищать город, которые приходили в неофициальный, общественный Штаб обороны, увеличилось вдвое.

Через месяц ветераны "Азова" и ультрас составили костяк нового спецподразделения ГУР МО Украины "Kraken". Среди них экс-глава "Нацкорпуса" Харькова Константин Немичев и автор кричалки Путин-Х*ло Сергей Величко Чили, который на момент вторжения РФ находился в СИЗО, но был амнистирован президентом Зеленским.

Спецподразделение Kraken участвовало в освобождении таких населенных пунктов, как Ольховка, Русская Лозовая, Питомник, Балаклея, Купянск и др.

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Темы: АзовХарьковразведкавойна
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