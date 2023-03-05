Спецподразделение "Kraken" заявило об уничтожении башни наблюдения в России

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Kraken" заявило, что с помощью дрона-камикадзе уничтожило автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области России.

Источник: "Kraken" в Telegram

Дословно: "Силами разведки спецподразделения "Kraken" с помощью дрона-камикадзе уничтожена автономная башня наблюдения "Гренадер" в Брянской области".

Детали: Спецподразделение обнародовало видео операции. Из него видно, что башня была уничтожена со второй попытки.

В то же время подразделение не сообщает, когда это произошло.

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