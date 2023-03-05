Спецподразделение "Kraken" заявило об уничтожении башни наблюдения в России
Воскресенье, 5 марта 2023, 19:49
Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Kraken" заявило, что с помощью дрона-камикадзе уничтожило автономную башню наблюдения "Гренадер" в Брянской области России.
Источник: "Kraken" в Telegram
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Дословно: "Силами разведки спецподразделения "Kraken" с помощью дрона-камикадзе уничтожена автономная башня наблюдения "Гренадер" в Брянской области".
Детали: Спецподразделение обнародовало видео операции. Из него видно, что башня была уничтожена со второй попытки.
В то же время подразделение не сообщает, когда это произошло.
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Предыстория:
- Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль. Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публиковали очень противоречивые данные.
- В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
- Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.
- Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин заявил, что власти Украины знали об операции РДК в Брянской области.