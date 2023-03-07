Состоялся новый обмен пленными: 130 на 90

Возвращение 130 героев Украины из российского плена, фото из Telegram Андрея Ермака

7 марта в результате переговорного процесса произошел очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников.

Источник: РИА Новости, Минобороны России, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, омбудсман Дмитрий Лубинец, видео СБУ

Детали: Министерство обороны России сообщило, что во вторник с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих. Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

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Позже украинская сторона подтвердила обмен.

Прямая речь Ермака: "Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – с "Азовстали". Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с Донецкого направления".

Повернення 130 героїв України з російського полону 7 березня - відео, поширене Андрієм Єрмаком pic.twitter.com/bCLxSZwtpW ВИДЕО ДНЯ March 7, 2023

Детали: Большинство из людей, которых Украина вернула 7 марта, имеют тяжелые ранения.

Среди освобожденных – 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, восемь "теробороновцев" и 8 представителей Государственной специальной службы транспорта.

Самому молодому освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года.

Все они получат медицинскую помощь, смогут восстановить банковские карточки и документы, отметил Лубинец.

С учетом этих 130 человек, из российского плена уже освободили 1993 украинцев.

Этому предшествовало: 16 февраля Украина и Российская Федерация осуществили обмен военнопленными в формате 101 на 101: на подконтрольную Киеву территорию вернулись 100 военных и одно гражданское лицо, а России отдали 100 военнослужащих и настоятеля Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в пгт Яровая Николая Зирку.