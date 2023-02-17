При обмене 16 февраля России отдали коллаборанта из УПЦ МП - ГУР

Чтобы помочь вернуть сотню украинских защитников из российского плена, украинская сторона отдала церковника-коллаборанта УПЦ МП.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Юсова: "Вчера, чтобы вернуть наших ребят, на запрос той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, который способствовал оккупантам, сливал разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы.

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РФ запросила, Украина не стала возражать, он сам был только за, это помогло вернуть наших защитников домой. Эта работа будет продолжаться".

Детали: По данным источника УП, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в пгт Яровая Лиманской общины Донецкой области Николае Зирке.

Накануне стало известно, что этот церковник-коллаборант был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Что предшествовало: Украина и Российская Федерация 16 февраля осуществили очередной обмен военнопленными, в результате которого на подконтрольную Киеву территорию вернулись 100 военных и одно гражданское лицо, а в Россию - 101 военнослужащий.

Среди освобожденных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали". Многие из героев получили ранения различной тяжести.