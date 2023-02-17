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При обмене 16 февраля России отдали коллаборанта из УПЦ МП - ГУР

"Украинская правда"Пятница, 17 февраля 2023, 09:43
фото прокуратуры

Чтобы помочь вернуть сотню украинских защитников из российского плена, украинская сторона отдала церковника-коллаборанта УПЦ МП.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Юсова: "Вчера, чтобы вернуть наших ребят, на запрос той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, который способствовал оккупантам, сливал разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы.

РФ запросила, Украина не стала возражать, он сам был только за, это помогло вернуть наших защитников домой. Эта работа будет продолжаться".

Детали: По данным источника УП, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в пгт Яровая Лиманской общины Донецкой области Николае Зирке.

Накануне стало известно, что этот церковник-коллаборант был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало: Украина и Российская Федерация 16 февраля осуществили очередной обмен военнопленными, в результате которого на подконтрольную Киеву территорию вернулись 100 военных и одно гражданское лицо, а в Россию - 101 военнослужащий.

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Среди освобожденных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воинов из "Азовстали". Многие из героев получили ранения различной тяжести.

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Темы: обменвойна
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