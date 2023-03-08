В ОП объяснили, почему мотив взрывать "Северные потоки" был у РФ, а не у Украины
В Офисе президента заявляют, что у Украины не было мотивов устраивать диверсию на российском газопроводах "Северный поток" у берегов Дании и Швеции, очевидный мотив для подрыва был у России.
Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в среду, передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Были ли у Украины мотивы? Безусловно, нет. Во-первых, это бы не уменьшило ресурсных возможностей России. Во-вторых, не дало бы России необходимости выводить войска с территории Украины. И точно бы не изменило ход войны. Наоборот, если бы тогда Украина что-то подобное сделала, то мы бы еще тогда получили массированную информационную атаку на нас и на европейские сообщества. И тогда это выглядело бы более сложно для нас: партнеры могли бы быть разочарованы".
Детали: В то же время, по его словам, очевидный мотив для подрыва "Северных потоков" был у России.
Прямая речь: "Вспомните, какими сумасшедшими темпами тогда росла цена на тысячу кубометров российского газа. Россия постоянно провоцировала поломки и аварии на "Северном потоке-1", чтобы не выполнять обязательства по контрактам. Были постоянные публикации росСМИ о "конце Европы". Это был элемент давления…
Для того, чтобы надавить на них (западных союзников Украины – ред.), снизить интенсивность поддержки Украины, Россия и проводила все эти кампании. Когда не удалось шантажировать простыми разговорами и пропагандой, тогда произошел взрыв. Мотив очевидный".
Детали: Подоляк добавил, что взрыв на объекте произошел после эффективного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и соответствующем росте западной военной поддержки для Украины.
Также, как отметил советник главы ОП, между украинской разведкой и разведками стран-партнеров существует очень тесная координация. В связи с этим, подчеркнул он, невозможно, чтобы разведки стран-партнеров не знали чего-то с точки зрения подготовки Украиной каких-либо масштабных действий.
Прямая речь: "Наши разведки общаются между собой по многим направлениям. И невозможно, чтобы они чего-то не знали с точки зрения планирования каких-либо масштабных действий. А это (подрыв "Северных потоков" – ред.) – одно из масштабных действий, которое бы повлияло на ход войны, если бы там были неправильные акценты".
Больше деталей: Он также обратил внимание, что в материале New York Times все ссылки даются на анонимные источники, без анализа мотивов, и просто говорится одна фраза – "проукраинская группа" – без того, кто в составе группы, что они делали и т.д.
Прямая речь: "Для того, чтобы анализировать тот или иной инцидент, нужно понять мотивы сторон - чтобы что получить, какие профициты и т.д."
Что предшествовало:
- 7 марта авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
- А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и не имеет информации о каких-то проукраинских агентах, которые могли это сделать.
- Германия и Соединенные Штаты призвали дождаться официальных результатов расследования диверсий на "Северных потоках" в Балтийском море осенью 2022 года, прежде чем говорить о вероятной причастности тех или иных сторон к ней.
- В то же время в администрации Путина статьи об "украинском следе" в организации подрыва газопроводов "Северные потоки" назвали "скоординированным вбросом".