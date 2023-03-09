"Шахеды", крылатые ракеты и баллистика: по Киеву в четверг Россия била почти всем – КГВА

По Киеву ночью 9 марта российские оккупанты выпустили иранские дроны, крылатые ракеты и, по предварительным данным, баллистическую ракету "Кинжал".

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram КГВА, спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Попко: "Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. В столице тревога продолжалась почти 7 часов. В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения - начиная от барражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет".

Детали: По данным главы КГВА, благодаря работе нашей ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено.

В то же время есть предварительная информация, что, к сожалению, баллистическая ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.

Сообщается, что все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается.

В столице задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии.

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Прямая речь: "В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь. Также остатки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется".

Обновлено: Позже в эфире национального телемарафона спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов отметил, что по предварительной информации, аэробаллистическая ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры в Голосеевском районе столицы.

Напомним: Ночью в столице Украины почти 7 часов раздавалась воздушная тревога. Жители сообщали о нескольких взрывах. Утром стало известно о 2 пострадавших.