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Харьков без света, отопления и воды после того, как россияне запустили 11 ракет

"Украинская правда"Четверг, 9 марта 2023, 10:19
Харьков без света, отопления и воды после того, как россияне запустили 11 ракет
Игорь Терехов, скриншот

11 из 15 российских ракет, которыми обстреливали Харьковскую область ночью, запустили по Харькову.

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов в телемарафоне, "Суспільне

Прямая речь: "Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. 

Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы".

Детали: В городе также нет отопления и воды, сообщил Терехов.

"Работаем над восстановлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки", – сказал мэр.

Ранее пресс-секретарь "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко сообщил, что весь Харьков без света. По области свет начал частично появляться в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской общинах.

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Только 7 марта в Харькове начали работать в тестовом режиме уличные фонари. До этого больше года едва ли не единственным источником света в темное время суток в Харькове были фары автомобилей.

Этому предшествовало: Во время масштабной воздушной тревоги под утро 9 марта по Харькову и области армия РФ нанесла около 15 ударов.

Всего ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

Темы: Харьковэлектроэнергияотоплениевода
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