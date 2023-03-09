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ВСУ объяснили заявление НАТО о "падении Бахмута": Не до конца понимают ситуацию

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 марта 2023, 11:37
ВСУ объяснили заявление НАТО о падении Бахмута: Не до конца понимают ситуацию
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В НАТО не до конца понимают ситуацию, если заявляют, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни.

Источник: представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Я имею определенный опыт общения с экспертами штаб-квартиры НАТО. Последняя война с которой НАТО имел более касательные отношения - это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и тому подобное. Они более привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям.

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Я думаю, им до конца трудно понять логику войны здесь. Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы за год в войне наработали гораздо большую устойчивость, нестандартность действий, мощность тактических решений. Поэтому, я думаю, что другим нужно это изучать. Они уже изучают.

Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают".

Детали: Череватый отметил, что ярким примером этого было начало войны, когда Киеву прогнозировали падение за часы.

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Он добавил, что всего за сутки враг нанес 128 ударов по Бахмутскому направлению, в районе самого Бахмута - 20 обстрелов. Состоялось 41 боестолкновение, из которых 19 - в районе Бахмута. Убито 127 врагов, 135 ранены.

Предыстория: 

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Темы: НАТОБахмутВооруженные силывойна
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