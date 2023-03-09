Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ объяснили заявление НАТО о "падении Бахмута": Не до конца понимают ситуацию

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 марта 2023, 12:37
ВСУ объяснили заявление НАТО о падении Бахмута: Не до конца понимают ситуацию
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В НАТО не до конца понимают ситуацию, если заявляют, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни.

Источник: представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Я имею определенный опыт общения с экспертами штаб-квартиры НАТО. Последняя война с которой НАТО имел более касательные отношения - это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объему и применению войск и тому подобное. Они более привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям.

Я думаю, им до конца трудно понять логику войны здесь. Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы за год в войне наработали гораздо большую устойчивость, нестандартность действий, мощность тактических решений. Поэтому, я думаю, что другим нужно это изучать. Они уже изучают.

Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают".

Детали: Череватый отметил, что ярким примером этого было начало войны, когда Киеву прогнозировали падение за часы.

Читайте также: Три самых длинных дня февраля. Как началась большая война, в которую никто не верил

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что всего за сутки враг нанес 128 ударов по Бахмутскому направлению, в районе самого Бахмута - 20 обстрелов. Состоялось 41 боестолкновение, из которых 19 - в районе Бахмута. Убито 127 врагов, 135 ранены.

Предыстория: 

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Темы: НАТОБахмутВооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность

Премьер Грузии обвинил украинских политиков во вмешательстве и назвал неудачниками

Зеленский: Не допустим возможности РФ разрушать лавры и воровать из них ценности

Зеленский присвоил расстрелянному в плену воину Мациевскому звание Героя

фото"Слава Украине!": СБУ окончательно установила личность расстрелянного в плену бойца

Платформа Parimatch недоступна: компания заявила о приостановлении деятельности

Все новости...
НАТО
В Британии предлагают передать странам НАТО свои истребители, чтобы ускорить передачу авиации Украине
Генсек НАТО: Союзники совокупно предоставили Украине помощь на 150 млрд евро
Страны Балтии: Грузия должна придерживаться принципов демократии, если хочет идти в ЕС и НАТО
Последние новости
00:19
Россияне ударили из минометов по громаде Сумщины
23:48
На Херсонщине на месяц отменяют "сухой закон"
23:28
В Германии из-за забастовок в нескольких аэропортах отменят сотни авиарейсов
23:01
Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность
22:33
фотоВ музее Ханенко открылась выставка современного искусства
22:28
Между Украиной и США нарастают разногласия относительно ведения войны – Politico
21:53
Водохранилище как катастрофа. Что происходит с Каховским морем и чем нам это грозит.
21:34
Премьер Грузии обвинил украинских политиков во вмешательстве и назвал неудачниками
21:19
видеоПартизаны взорвали ж/д полотно на оккупированной Херсонщине – Спротив
20:58
Президент: Украинцы получили более 12 миллионов LED-ламп
Все новости...