Зеленский: глава Еврокомиссии высоко оценила прогресс Украины в антикоррупционном направлении

Президент Владимир Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что она положительно оценила прогресс Украины в антикоррупционном направлении, в частности назначение главы НАБУ.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Госпожа Президент Еврокомиссии положительно оценила и прогресс нашего государства на антикоррупционном направлении. В частности, утверждение Антикоррупционной стратегии и назначение нового директора НАБУ.

Это важно в контексте нашего дальнейшего движения в евроинтеграции до начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе".

Напомним:

6 марта во время внеочередного заседания правительства Кабинет министров назначил директором НАБУ Семена Кривоноса, который занимал должность председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Журналисты обнаружили связи некоторых кандидатов на директора НАБУ с Офисом президента и коррупционными скандалами. При этом одного из претендентов, расследовавшего дело в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова, – исключили из конкурса.

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