У наместника Лавры Павла проводят обыски, СБУ вручила подозрение

Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности проводит 1 апреля в его доме обыски и вручила подозрение.

Источник: видеообращение Лебедя, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным Лебедя, ему в субботу в 7:30 вручили подозрение. Он добавил, что в его доме проводят обыски.

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По данным источников УП, подозрения вручены по статьям 161 УКУ "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и 436-2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

По словам Павла, СБУ ему сказала, что он "проклинал президента".

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