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Силы обороны за сутки сбили 6 вражеских БпЛА и отразили почти 60 атак – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 10 апреля 2023, 06:36
Силы обороны за сутки сбили 6 вражеских БпЛА и отразили почти 60 атак – сводка
иллюстративное фото Генштаба

Украинские защитники за минувшие сутки сбили 6 дронов россиян и отразили 58 вражеских атак.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки благодаря мужеству каждого воина было отражено 58 атак противника на указанных направлениях".

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Детали: За прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских лиц, разрушены и повреждены жилые здания.

Также 2 ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки, что в Донецкой области.

Враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск в Харьковской области и Дружковка в Донецкой области. Есть раненые среди гражданских лиц, повреждены жилые здания.

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Кроме того, совершил обстрелы населенных пунктов Ясная Поляна и Гремяч Черниговской области; Барановка, Волфино, Запселье и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Меловое, Великий Бурлук и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Чернещина, Макеевка, Невское, Ямполовка, Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Торское, Северск, Спирное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового.

Подразделения сил обороны отбили более 30 вражеских атак на указанном участке фронта.  От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Хромовое, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Озаряновка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Бердича, Авдеевки, Северного, Водяного и Марьинки, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отбито более 20 вражеских атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы более 45 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Запорожское, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Качкаровка, Николаевка, Львовское, Никольское и Инженерное Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также было сбито 6 вражеских БпЛА: 3 - типа "Ланцет", 2 - "Зала" и 1 - "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

Темы: Генштабвойна
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